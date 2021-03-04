Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

04.03.2021 18:43
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,00 puan yükselerek 1.538,04 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,00 puan yükselerek 1.538,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,97 puan ve yüzde 0,26 kayıpla 1.527,07 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.523,20, en yüksek 1.542,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 artışla 1.538,04 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,75, sanayi endeksi yüzde 0,55 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,12, teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,70 puan ve yüzde 0,73 yükselişle 1.624,97 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 49'u geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Şişecam, Kardemir (D) ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.719,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.719,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 yükselişle 412 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4472 lira, satışta 7,4771 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3340 lira, satışta 7,3634 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,76'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,30'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2028, sterlin/dolar paritesi 1,3978, dolar/yen paritesi de 107,57 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,80 kazanımla 65,68 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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