Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

10.03.2021 18:41
Piyasalarda gün sonu, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,78 puan artarak 1.564,94 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,78 puan artarak 1.564,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,15 puan ve yüzde 0,14 kazançla 1.551,30 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.551,30, en yüksek 1.565,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 1.564,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi ise yüzde 1,01 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,46 puan ve yüzde 0,82 artışla 1.649,32 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı prim yaptı, 37'si geriledi. Garanti BBVA, Sasa Polyester, Petkim, Kardemir (D), Gübre Fabrikaları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.715,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.715,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 kayıpla 417 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5898 lira, satışta 7,6203 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6349 lira, satışta 7,6655 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1890, sterlin/dolar paritesi 1,3890, dolar/yen paritesi de 108,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 yükselişle 67,8 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Miras sebebiyle husumetli olduğu kardeşini av tüfeğiyle öldürdü Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Ayrılık kararının ardından Belhanda cephesinden ilk açıklama geldi: Yasal olarak bunu yapamazlar Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi         
18:34
Beşiktaş sezon başında, Benevento forması giyen Adolfo Gaich'le ilgilendi Beşiktaş sezon başında, Benevento forması giyen Adolfo Gaich'le ilgilendi         
18:18
Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli         
17:47
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Bahçeli, 'eve dön' çağrısı yaptığı Akşener'e sert sözlerle yüklendi: Bir kadının bu denli ayıplı dil kullanması rezilliktir Bahçeli, 'eve dön' çağrısı yaptığı Akşener'e sert sözlerle yüklendi: Bir kadının bu denli ayıplı dil kullanması rezilliktir         
14:48
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Çekmeköy'de 2 kardeşe mezar olan inşaatın müteahhidi tutuklandı Çekmeköy'de 2 kardeşe mezar olan inşaatın müteahhidi tutuklandı         
10:57
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 19:00:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei