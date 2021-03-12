Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

12.03.2021 18:27
Piyasalarda gün sonu, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,90 puan artarak 1.557,39 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,90 puan artarak 1.557,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,84 puan ve yüzde 0,12 kazanımla 1.558,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.549,31, en yüksek 1.561,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 1.557,39 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,06, sanayi endeksi yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,86 puan ve yüzde 0,05 yükselişle 1.639,38 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 53'ü geriledi. Garanti Bankası, SASA Polyester, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.704,26 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.704,26 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 415 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5656 lira, satışta 7,5960 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4394 lira, satışta 7,4692 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,76'dan, bileşik getirisi de yüzde 16,38'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1923, sterlin/dolar paritesi 1,3881, dolar/yen paritesi de 109,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,65 azalışla 68,98 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

'Çok yüksek riskli' Aksaray pazar günü tam kapanmayacak Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi         
19:52
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu         
19:29
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım         
18:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı         
15:43
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 20:22:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei