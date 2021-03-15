Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,91 puan azalarak 1.555,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1,20 puan ve yüzde 0,08 kazançla 1.558,59 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.553,49, en yüksek 1.566,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 1.555,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,59 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,29, hizmetler endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 2,25 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,38 puan ve yüzde 0,51 düşüşle 1.631,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 64'ü geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Türk Hava Yolları, SASA Polyester ve Otokar Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.727,84 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.727,84 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 yükselerek 418 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5321 lira, satışta 7,5623 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5656 lira, satışta 7,5960 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1928, sterlin/dolar paritesi 1,3878, dolar/yen paritesi de 109,14 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,49 düşüşle 67,80 dolardan işlem görüyor.