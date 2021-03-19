Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

19.03.2021 18:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21,94 puan azalarak 1.528,99 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21,94 puan azalarak 1.528,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,40 puan ve yüzde 0,15 kayıpla 1.548,53 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.511,29, en yüksek 1.553,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 düşüşle 1.528,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,47, sanayi endeksi yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 1,10 ve teknoloji endeksi yüzde 1,95 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 34,72 puan ve yüzde 2,14 gerileyerek 1.591,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 80'i geriledi. Ford Otomotiv, Petkim, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Vestel Elektronik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.736,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.736,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 düşüşle 407 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2620 lira, satışta 7,2911 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4521 lira, satışta 7,4820 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,75'ten, bileşik getirisi de yüzde 16,37'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1889, sterlin/dolar paritesi 1,3848, dolar/yen paritesi de 108,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,30 artarak 63,42 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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