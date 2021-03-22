Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

22.03.2021 18:33
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 149,74 puan azalarak 1.379,25 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 149,74 puan azalarak 1.379,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 101,66 puan ve yüzde 6,65 kayıpla 1.427,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.378,56, en yüksek 1.491,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 9,79 azalışla 1.379,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 9,80, sanayi endeksi yüzde 9,66, hizmetler endeksi yüzde 9,57 ve teknoloji endeksi yüzde 9,96 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 158,24 puan ve yüzde 9,95 düşüşle 1.432,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin hepsi değer kaybetti. Garanti Bankası, Ford Otomotiv, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.735,58 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.735,58 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 7,40 yükselişle 438 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8985 lira, satışta 7,9301 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2620 lira, satışta 7,2911 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1926, sterlin/dolar paritesi 1,3841, dolar/yen paritesi de 108,75 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 artışla 64,58 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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