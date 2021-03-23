Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,83 puan azalarak 1.377,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 74,37 puan ve yüzde 5,39 kayıpla 1.304,89 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.256,32, en yüksek 1.402,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 gerileyerek 1.377,43 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,42 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 2,19, hizmetler endeksi yüzde 1,69, teknoloji endeksi yüzde 1,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,04 puan ve yüzde 0,84 düşüşle 1.420,72 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 53'ü geriledi. Garanti Bankası, Ford Otomotiv, Ereğli Demir Çelik, Akbank ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.727,64 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.727,64 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 yükselişle 441 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8027 lira, satışta 7,8340 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8985 lira, satışta 7,9301 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,56'dan, bileşik getirisi de yüzde 19,42'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1875, sterlin/dolar paritesi 1,3792, dolar/yen paritesi de 108,66 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,05 kayıpla 62,27 dolardan işlem görüyor.