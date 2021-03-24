Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 36,44 puan artarak 1.413,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,05 puan kayıp ve yatay açılışla 1.377,37 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.371,72, en yüksek 1.421,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,65 yükselişle 1.413,86 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,20, sanayi endeksi yüzde 3,09, hizmetler endeksi yüzde 3,16 ve teknoloji endeksi yüzde 3,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,93 puan ve yüzde 1,90 kazanımla 1.447,65 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. Garanti Bankası, SASA Polyester, Petkim, Ford Otomotiv ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.730,75 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.730,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 440 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9610 lira, satışta 7,9929 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8027 lira, satışta 7,8340 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 20,11'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1826, sterlin/dolar paritesi 1,3718, dolar/yen paritesi de 108,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,15 artarak 63,54 dolardan işlem görüyor.