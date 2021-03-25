Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,51 puan azalarak 1.394,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,13 puan ve yüzde 0,22 kazançla 1.416,99 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.394,19, en yüksek 1.432,62 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 azalışla 1.394,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,33, sanayi endeksi yüzde 1,53, hizmetler endeksi yüzde 0,29 ve teknoloji endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,47 puan ve yüzde 1,21 düşüşle 1.430,18 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 72'si geriledi. Garanti Bankası, SASA Polyester, Koza Altın, Türk Hava Yolları ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.735,02 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.735,02 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 yükselişle 443 bin 495 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9353 lira, satışta 7,9671 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9610 lira, satışta 7,9929 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,43'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,28'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1788, sterlin/dolar paritesi 1,3720, dolar/yen paritesi de 109,14 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,95 azalışla 61,52 dolardan işlem görüyor.