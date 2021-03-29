Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

29.03.2021 18:37
Piyasalarda gün sonu, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,42 puan artarak 1.392,57 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,42 puan artarak 1.392,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 3,58 puan ve yüzde 0,26 kazanımla 1.385,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.382,47, en yüksek 1.398,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 1.392,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 0,26 ve teknoloji endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,29 puan ve yüzde 0,72 yükselerek 1.431,93 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 39'u geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Petkim ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.711,64 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.711,64 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,00 yükselişle 453 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1135 lira, satışta 8,1460 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9837 lira, satışta 8,0157 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1773, sterlin/dolar paritesi 1,3787, dolar/yen paritesi de 109,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,15 kayıpla 64,20 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi İncirlik Hava Üssü yakınlarında duyulan silah sesleri polisi alarma geçirdi Son Dakika: TFF, Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti Son Dakika: TFF, Letonya ile oynayacağımız Dünya Kupası Elemeleri maçına seyirci alınması yönündeki kararından vazgeçti Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Şeyma Subaşı, estetik ameliyatları sonrası hastanelik oldu Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı Son Dakika: Beştepe'de merakla beklenen Kabine toplantısı başladı Sokak ortasında bıçaklanan genç kanlar içinde yere yığıldı Sokak ortasında bıçaklanan genç kanlar içinde yere yığıldı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret İBB Başkanı İmamoğlu'ndan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'ye ziyaret         
18:32
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi         
18:03
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman         
17:22
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
'Sana iğne yapacağım' diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası 'Sana iğne yapacağım' diyerek cinsel istismarda bulunan sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası         
16:21
Biberonla süt içtiği sırada nefessiz kalan 6 aylık bebek hayatını kaybetti Biberonla süt içtiği sırada nefessiz kalan 6 aylık bebek hayatını kaybetti         
16:04
AK Partili Hamza Dağ AK Partili Hamza Dağ "Kürşat Ayvatoğlu üzerinden size operasyon mu yapıldı?" sorusuna net cevap vermedi         
15:52
Doğum gününde başından vurularak yaşamını yitiren Özlem savcının evlat edinildiği ortaya çıktı Doğum gününde başından vurularak yaşamını yitiren Özlem savcının evlat edinildiği ortaya çıktı         
15:10
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu         
14:25
Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir         
14:23
Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira Yenidünya hasadı başladı, üretici fiyattan dolayı bayram ediyor: Kilosu 30 lira         
13:14
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 19:10:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei