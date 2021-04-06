Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

06.04.2021 18:43
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21,47 puan azalarak 1.420,59 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21,47 puan azalarak 1.420,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,82 puan ve yüzde 0,06 kazanımla 1.442,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.419,66, en yüksek 1.445,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,49 azalışla 1.420,59 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,83, sanayi endeksi yüzde 1,26, hizmetler endeksi yüzde 0,75 ve teknoloji endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,64 puan ve yüzde 1,33 düşüşle 1.453,04 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 15'i prim yaptı, 85'i geriledi. Garanti Bankası, Fenerbahçe, Gübre Fabrikaları TAŞ, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.744,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.744,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 yükselişle 454 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1384 lira, satışta 8,1710 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1337 lira, satışta 8,1663 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1845, sterlin/dolar paritesi 1,3850, dolar/yen paritesi de 109,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,15 kazanımla 63,47 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Altın, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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