Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

14.04.2021 19:09
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30,82 puan artarak 1.409,19 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30,82 puan artarak 1.409,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,02 puan ve yüzde 0,80 kazanımla 1.389,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.380,71, en yüksek 1.409,19 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,24 artışla 1.409,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,17, sanayi endeksi yüzde 2,22, hizmetler endeksi yüzde 0,63 ve teknoloji endeksi yüzde 1,86 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 33,95 puan ve yüzde 2,39 yükselerek 1.456,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 87'si prim yaptı, 12'si geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Şişecam ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.735,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.735,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 yükselişle 455 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,0673 lira, satışta 8,0996 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1326 lira, satışta 8,1652 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,48'den, bileşik getirisi de yüzde 18,24'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1972, sterlin/dolar paritesi 1,3797, dolar/yen paritesi de 108,98 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,60 artarak 66,06 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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