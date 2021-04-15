Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,43 puan azalarak 1.407,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,24 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.412,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.398,28, en yüksek 1.418,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 1.407,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,14 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,48 ve teknoloji endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,57 puan ve yüzde 0,66 yükselişle 1.465,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 68'i geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), SASA Polyester ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.765,25 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.765,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 düşüşle 454 bin 52 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,0510 lira, satışta 8,0833 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,0673 lira, satışta 8,0996 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1971, sterlin/dolar paritesi 1,3787, dolar/yen paritesi de 108,69 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 kazanımla 66,24 dolardan işlem görüyor.