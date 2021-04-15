Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

15.04.2021 18:25
Piyasalarda gün sonu, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,43 puan azalarak 1.407,76 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,43 puan azalarak 1.407,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,24 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.412,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.398,28, en yüksek 1.418,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 1.407,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,14 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,48 ve teknoloji endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,57 puan ve yüzde 0,66 yükselişle 1.465,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 68'i geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), SASA Polyester ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.765,25 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.765,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 düşüşle 454 bin 52 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,0510 lira, satışta 8,0833 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,0673 lira, satışta 8,0996 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1971, sterlin/dolar paritesi 1,3787, dolar/yen paritesi de 108,69 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 kazanımla 66,24 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması: İtibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması: İtibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki: Bedelini ödeteceğiz Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki: Bedelini ödeteceğiz Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu

Son Dakika Haberleri
16:57 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor
16:53 Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu
16:44 "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" çağrısı yapan sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
16:16 Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Koronavirüs aşısına gitmeyenlerin sayısı çok olunca çözümü iki koli yumurtada buldular Koronavirüs aşısına gitmeyenlerin sayısı çok olunca çözümü iki koli yumurtada buldular         
19:07
Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı         
18:44
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Talihsiz adamın otobüsün tekerleğinin altında 160 metre sürüklendiği feci görüntüler ortaya çıktı Talihsiz adamın otobüsün tekerleğinin altında 160 metre sürüklendiği feci görüntüler ortaya çıktı         
17:09
Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu         
16:54
Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor         
16:13
Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti         
15:51
Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi         
15:06
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu         
14:10
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi         
11:36
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 19:21:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei