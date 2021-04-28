Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

28.04.2021 18:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,08 puan azalarak 1.385,91 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,08 puan azalarak 1.385,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,52 puan ve yüzde 0,04 kayıpla 1.391,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.379,93, en yüksek 1.394,64 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 1.385,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,36 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 0,55 ve teknoloji endeksi yüzde 2,12 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,46 puan ve yüzde 0,65 düşüşle 1.449,72 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 49'u geriledi. Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Garanti Bankası, Petkim ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.773,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.773,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 kayıpla 466 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1803 lira, satışta 8,2131 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,2252 lira, satışta 8,2582 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2098, sterlin/dolar paritesi 1,3916, dolar/yen paritesi de 108,82 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,64 artarak 67,10 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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