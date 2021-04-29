Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

29.04.2021 18:51
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,60 puan artarak 1.401,52 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,60 puan artarak 1.401,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,01 puan ve yüzde 0,36 kazanımla 1.390,92 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.390,92, en yüksek 1.406,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 artışla 1.401,52 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks ve sanayi endeksi yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,92 puan ve yüzde 1,10 yükselişle 1.465,63 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 22'si geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Petkim, Kardemir (D) ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.768,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.768,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 466 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1696 lira, satışta 8,2023 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1803 lira, satışta 8,2131 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2116, sterlin/dolar paritesi 1,3953, dolar/yen paritesi de 108,91 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,85 kazanımla 67,73 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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