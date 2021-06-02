Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,31 puan azalarak 1.430,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,64 puan ve yüzde 0,81 kayıpla1.420,40 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.418,77, en yüksek 1.434,79 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 1.430,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,47 ve hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,27 puan ve yüzde 0,15 düşüşle 1.430,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 56'sı geriledi. SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.904,00 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.904,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazanımla 524 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6005 lira, satışta 8,6350 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4972 lira, satışta 8,5313 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2214, sterlin/dolar paritesi 1,4176, dolar/yen paritesi de 109,58 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,55 yükselişle 70,86 dolardan işlem görüyor.