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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

15.06.2021 18:29
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,70 puan azalarak 1.442,56 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,70 puan azalarak 1.442,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,19 puan ve yüzde 0,22 kayıpla 1.451,06 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.431,70, en yüksek 1.456,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 azalışla 1.442,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 1,28, hizmetler endeksi yüzde 0,28 ve teknoloji endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,73 puan ve yüzde 0,56 düşüşle 1.552,36 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19'u prim yaptı, 74'ü geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Halkbank, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.861,00 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.861,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,30 kazanımla 513 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5414 lira, satışta 8,5757 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3316 lira, satışta 8,3649 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,61'den, bileşik getirisi de yüzde 18,39'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2127, sterlin/dolar paritesi 1,4090, dolar/yen paritesi de 110,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,70 yükselişle 73,33 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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