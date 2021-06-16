Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,25 puan azalarak 1.431,31 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,19 puan ve yüzde 0,08 kayıpla 1.441,36 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.431,31, en yüksek 1.444,79 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 1.431,31puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,32, sanayi endeksi yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,14 puan ve yüzde 0,65 düşüşle 1.542,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 72'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Halkbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.856,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.856,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,30 gerileyerek 507 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5158 lira, satışta 8,5499 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5414 lira, satışta 8,5757 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,62'den, bileşik getirisi de yüzde 18,40'tan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2121, sterlin/dolar paritesi 1,4106, dolar/yen paritesi de 109,93 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,72 kazançla 74,30 dolardan işlem görüyor.