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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

17.06.2021 18:31
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,16 puan azalarak 1.414,15 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,16 puan azalarak 1.414,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,31 puan ve yüzde 0,58 kayıpla 1.423,00 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.413,58, en yüksek 1.429,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,20 azalışla 1.414,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,70, sanayi endeksi yüzde 1,12 ve teknoloji endeksi yüzde 1,39 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,91 puan ve yüzde 1,10 düşüşle 1.525,31 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaptı, 80'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.772,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.772,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 gerileyerek 501 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6182 lira, satışta 8,6528 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5158 lira, satışta 8,5499 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1920, sterlin/dolar paritesi 1,3933, dolar/yen paritesi de 110,31 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,10 kayıpla 72,52 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Altın, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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