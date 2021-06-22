Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,33 puan artarak 1.409,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,36 puan ve yüzde 0,31 kazançla 1.402,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.394,25, en yüksek 1.411,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 1.409,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,14, sanayi endeksi yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 0,31 ve teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,03 puan ve yüzde 0,73 yükselişle 1.525,26 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83'ü prim yaptı, 14'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Bera Holding ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.777,35 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.777,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kayıpla 498 bin 130 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,7141 lira, satışta 8,7490 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,7436 lira, satışta 8,7787 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,27'den, bileşik getirisi de yüzde 19,10'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1902, sterlin/dolar paritesi 1,3917, dolar/yen paritesi de 110,78 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,10 gerileyerek 74,09 dolardan işlem görüyor.