Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,44 puan artarak 1.410,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,91 puan ve yüzde 0,21 kazançla 1.405,26 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.405,17, en yüksek 1.416,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 1.410,79 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 0,66, hizmetler endeksi ve teknoloji endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,16 puan ve yüzde 0,67 yükselişle 1.522,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 31'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı Kredi Bankası ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.778,95 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.778,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 artarak 499 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6533 lira, satışta 8,6880 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6079 lira, satışta 8,6423 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1930, sterlin/dolar paritesi 1,3902, dolar/yen paritesi de 110,86 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,10 gerileyerek 74,66 dolardan işlem görüyor.