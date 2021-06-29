Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,12 puan azalarak 1.371,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,29 puan ve yüzde 0,09 kayıpla 1.371,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.351,64, en yüksek 1.374,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 1.371,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,70 puan ve yüzde 0,25 düşüşle 1.483,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sıprim yaptı, 49'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.759,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.759,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 yükselerek 496 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6991 lira, satışta 8,7339 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,7158 lira, satışta 8,7507 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1909, sterlin/dolar paritesi 1,3843, dolar/yen paritesi de 110,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,67 artışla 74,51 dolardan işlem görüyor.