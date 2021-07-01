Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,45 puan artarak 1.372,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,86 puan ve yüzde 0,14 kazanımla 1.358,20 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.358,20, en yüksek 1.372,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 artışla 1.372,78 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,79, sanayi endeksi yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 0,75 ve teknoloji endeksi yüzde 1,43 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,37 puan ve yüzde 1,12 yükselişle 1.479,28 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 10'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, SASA Polyester, Koza Altın ve Erbosan en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.769,30 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.769,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 artışla 496 bin 240 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6707 lira, satışta 8,7055 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6742 lira, satışta 8,7089 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,58'den, bileşik getirisi de yüzde 18,35'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1853, sterlin/dolar paritesi 1,3771, dolar/yen paritesi de 111,59 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,05 yükselerek 75,33 dolardan işlem görüyor.