Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,89 puan artarak 1.376,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,10 puan ve yüzde 0,30 kazanımla 1.376,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.367,68, en yüksek 1.379,79 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 1.376,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 0,26 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,86 puan ve yüzde 0,33 yükselişle 1.484,14 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 50'si geriledi. Türk Hava Yolları, Arçelik, Koç Holding, SASA Polyester ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.783,95 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.783,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 artışla 498 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6736 lira, satışta 8,7084 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6707 lira, satışta 8,7055 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1848, sterlin/dolar paritesi 1,3790, dolar/yen paritesi de 111,28 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,50 yükselerek 75,76 dolardan işlem görüyor.