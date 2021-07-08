Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,60 puan azalarak 1.372,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,84 puan ve yüzde 0,20 kayıpla 1.387,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.372,54, en yüksek 1.390,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 azalışla 1.372,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,25, sanayi endeksi yüzde 1,62, hizmetler endeksi yüzde 0,94 ve teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,52 puan ve yüzde 1,30 düşüşle 1.479,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 13'ü prim yaptı, 85'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.796,85 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.796,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazançla 506 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6807 lira, satışta 8,7155 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6596 lira, satışta 8,6943 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1845, sterlin/dolar paritesi 1,3760, dolar/yen paritesi de 109,79 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,05 yükselişle 73,13 dolardan işlem görüyor.