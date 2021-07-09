Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5,30 puan artarak 1.378,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,46 puan ve yüzde 0,11 kazançla 1.374,44 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.371,53, en yüksek 1.381,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 1.378,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, teknoloji endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,39 puan ve yüzde 0,64 yükselişle 1.488,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaptı, 51'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.808,25 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.808,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 gerileyerek 502 bin 470 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6655 lira, satışta 8,7002 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6807 lira, satışta 8,7155 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1862, sterlin/dolar paritesi 1,3840, dolar/yen paritesi de 110,17 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,57 kazanımla 75,15 dolardan işlem görüyor.???????