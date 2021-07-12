Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21,32 puan azalarak 1.356,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 0,35 puan ve yüzde 0,03 kazançla 1.378,63 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.355,23, en yüksek 1.382,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,55 azalışla 1.356,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 1,62, hizmetler endeksi yüzde 2,44 ve teknoloji endeksi yüzde 2,71 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 21,51 puan ve yüzde 1,44 düşüşle 1.467,07 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 8'i prim yaptı, 87'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.804,30 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.804,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,30 kayıpla 496 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6259 lira, satışta 8,6605 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6655 lira, satışta 8,7002 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1863, sterlin/dolar paritesi 1,3881, dolar/yen paritesi de 110,32 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,72 gerileyerek 74,65 dolardan işlem görüyor.???????