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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

26.07.2021 18:26
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,48 puan azalarak 1.349,11 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,48 puan azalarak 1.349,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,95 puan ve yüzde 0,29 kazançla 1.355,54 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.345,52, en yüksek 1.362,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 1.349,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,21 teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,21 puan ve yüzde 0,43 gerileyerek 1.446,25 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 53'ü geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Sasa Polyester ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.799,00 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.799,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,15 artışla 498 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5670 lira, satışta 8,6014 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5039 lira, satışta 8,5380 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3820, dolar/yen paritesi de 110,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 73,4 dolardan işlem görüyor.???????

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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