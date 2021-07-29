Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30,89 puan artarak 1.391,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,77 puan ve yüzde 0,72 kazançla 1.370,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.370,52, en yüksek 1.393,37 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,27 artışla 1.391,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,73, hizmetler endeksi yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 2,49, teknoloji endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 40,16 puan ve yüzde 2,75 artarak 1.499,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91'i prim yaptı, 8'i geriledi. Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D) ,Türk Hava Yolları, ASELSAN çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.829,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.829,4 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 artışla 496 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4916 lira, satışta 8,5256 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5386 lira, satışta 8,5728 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1890, sterlin/dolar paritesi 1,3970, dolar/yen paritesi de 109,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 artışla 74,6 dolardan işlem görüyor.???????