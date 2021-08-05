Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,98 puan artarak 1.431,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,75 puan ve yüzde 0,34 kayıpla 1.409,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.407,56, en yüksek 1.431,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 artışla 1.431,78 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,06, teknoloji endeksi yüzde 1,45, hizmetler endeksi yüzde 0,75, sanayi endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,57 puan ve yüzde 23,73 artarak 1.539,21 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 27'si geriledi. Garanti BBVA, Koza Altın İşletmeleri, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Akbank çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.802,0 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.802,0 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,6 artışla 496 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5202 lira, satışta 8,5544 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4134 lira, satışta 8,4471 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1840, sterlin/dolar paritesi 1,3950, dolar/yen paritesi de 109,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,6 azalışla 71,2 dolardan işlem görüyor.???????