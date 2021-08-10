Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,85 puan artarak 1.437,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,10 puan ve yüzde 0,22 kayıpla 1.429,51 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.426,47, en yüksek 1.441,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 1.437,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 1,39, teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,30 puan ve yüzde 0,54 yükselişle 1.546,59 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 53'ü geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Şişecam, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.727,60 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.727,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 479 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6145 lira, satışta 8,6490 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6366 lira, satışta 8,6712 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1723, sterlin/dolar paritesi 1,3846, dolar/yen paritesi de 110,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,45 kazançla 70,75 dolardan işlem görüyor.