Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,70 puan artarak 1.459,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 10,28 puan ve yüzde 0,71 kazanımla 1.454,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.453,68, en yüksek 1.463,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 artışla 1.459,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,93, sanayi endeksi yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 1,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,78 puan ve yüzde 1,21 yükselişle 1.576,36 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 22'si geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Türk Hava Yolları, SASA Polyester ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.803,58 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.803,58 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kayıpla 485 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4512 lira, satışta 8,4851 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5194 lira, satışta 8,5536 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1735, sterlin/dolar paritesi 1,3718, dolar/yen paritesi de 109,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 5,27 artarak 68,12 dolardan işlem görüyor.