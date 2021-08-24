Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,55 puan artarak 1.465,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,84 puan ve yüzde 0,40 kazanımla 1.465,18 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.463,91, en yüksek 1.472,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 1.465,89 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 1,48 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,42 puan ve yüzde 0,53 yükselişle 1.584,78 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 43'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.806,55 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.806,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 kazançla 488 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4073 lira, satışta 8,4410 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4512 lira, satışta 8,4851 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1752, sterlin/dolar paritesi 1,3730, dolar/yen paritesi de 109,68 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,17 yükselerek 70,38 dolardan işlem görüyor.???????