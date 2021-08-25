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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

25.08.2021 18:28
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,58 puan azalarak 1.453,30 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,58 puan azalarak 1.453,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,61 puan ve yüzde 0,04 kayıpla 1.465,28 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.451,92, en yüksek 1.471,43 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 azalışla 1.453,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,77, hizmetler endeksi yüzde 1,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,38 puan ve yüzde 0,84 düşüşle 1.571,40 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 74'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Petkim ve BİM Birleşik Mağazalar en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.786,21 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.786,21 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 kayıpla 484 bin 400 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3739 lira, satışta 8,4074 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4073 lira, satışta 8,4410 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1748, sterlin/dolar paritesi 1,3721, dolar/yen paritesi de 110,05 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,21 yükselişle 70,67 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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