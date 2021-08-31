Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,84 puan yükselerek 1.472,07 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,95 puan ve yüzde 0,61 kazançla 1.467,18 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.463,01, en yüksek 1.474,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 1.472,07 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,22, sanayi endeksi yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 0,63 ve teknoloji endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 14,34 puan ve yüzde 0,91 artarak 1.588,34 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 24'ü geriledi. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.806,61 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.806,61 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 düşüşle 481 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2985 lira, satışta 8,3317lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3694 lira, satışta 8,4029 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,81'den, bileşik getirisi de yüzde 18,60'tan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1806, sterlin/dolar paritesi 1,3756, dolar/yen paritesi de 109,92 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,38 gerileyerek 71,82 dolardan işlem görüyor.