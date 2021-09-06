Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,04 puan yükselerek 1.474,72 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 2,93 puan ve yüzde 0,20 kazançla 1.471,61 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.469,75, en yüksek 1.478,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 1.474,72 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72, sanayi endeksi yüzde 0,44, hizmetler endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,74 puan ve yüzde 0,36 kazanımla 1.583,54 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62'si prim yaptı, 33'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Koza Altın ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.821,55 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.821,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,08 artışla 485 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2709 lira, satışta 8,3040 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,2892 lira, satışta 8,3224 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1861, sterlin/dolar paritesi 1,3823, dolar/yen paritesi de 109,85 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,60 düşüşle 71,90 dolardan işlem görüyor.