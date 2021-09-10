Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,95 puan azalarak 1.438,72 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,80 puan ve yüzde 0,19 kazanımla 1.455,46 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.437,62, en yüksek 1.457,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 azalışla 1.438,72 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,01, sanayi endeksi yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde1,14 ve teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,26 puan ve yüzde 1,17 düşüşle 1.536,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 75'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.794,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.794,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,72 kayıpla 485 bin 380 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3985 lira, satışta 8,4321 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4596 lira, satışta 8,4935 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,17'den, bileşik getirisi de yüzde 17,91'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1828, sterlin/dolar paritesi 1,3847, dolar/yen paritesi de 109,87 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,12 yükselişle 72,45 dolardan işlem görüyor.???????