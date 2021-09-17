Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,39 puan artarak 1.419,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,01 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 1.424,04 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.412,23, en yüksek 1.427,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 1.419,43 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02, sanayi endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,65 puan ve yüzde 0,31 yükselişle 1.519,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 53'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.751,55 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.751,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kazançla 486 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5618 lira, satışta 8,5961 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4343 lira, satışta 8,4681 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1732, sterlin/dolar paritesi 1,3744, dolar/yen paritesi de 109,92 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,87 azalışla 74,50 dolardan işlem görüyor.