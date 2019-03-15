Son Dakika Haberleri: Piyasalarda gündem Brexit

Piyasalarda gündem Brexit

25 dakika önce

Küresel piyasalarda gündemi Brexit gelişmeleri meşgul ediyor.

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Küresel piyasalarda gündemi Brexit gelişmeleri meşgul ediyor. Theresa May hükümeti, Avrupa Birliği'nden Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini talep edecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:25 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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