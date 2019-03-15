Piyasalarda gündem Brexit
25 dakika önce
Küresel piyasalarda gündemi Brexit gelişmeleri meşgul ediyor.
Küresel piyasalarda gündemi Brexit gelişmeleri meşgul ediyor. Theresa May hükümeti, Avrupa Birliği'nden Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini talep edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:25
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