Piyasalarda günün ilk fiyatları - Son Dakika
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Piyasalarda günün ilk fiyatları

11 dakika önce

Tamamıyla koronavirüs gelişmelerinin yön verdiği piyasalarda Fed'in dün açıkladığı limitsiz varlık alım hamlesi fiyatlanıyor.

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Tamamıyla koronavirüs gelişmelerinin yön verdiği piyasalarda Fed'in dün açıkladığı limitsiz varlık alım hamlesi fiyatlanıyor. Yurt içinde önemli bir veri gündemi bulunmazken Dolar/TL güne 6,54'le başladı.

Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:29 

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