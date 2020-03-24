Piyasalarda günün ilk fiyatları
11 dakika önce
Tamamıyla koronavirüs gelişmelerinin yön verdiği piyasalarda Fed'in dün açıkladığı limitsiz varlık alım hamlesi fiyatlanıyor.
Tamamıyla koronavirüs gelişmelerinin yön verdiği piyasalarda Fed'in dün açıkladığı limitsiz varlık alım hamlesi fiyatlanıyor. Yurt içinde önemli bir veri gündemi bulunmazken Dolar/TL güne 6,54'le başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:29
Son Dakika Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler