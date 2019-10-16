Son Dakika Haberleri: Piyasalarda günün ilk rakamları
Son Dakika Ekonomi Piyasalarda günün ilk rakamları

Piyasalarda günün ilk rakamları

12 dakika önce

ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili yeni gelişmeler ve Barış Pınarı Harekatı'na bağlı haber akışıyla yön bulan döviz piyasası bugüne sakin başladı.

Piyasalarda günün ilk rakamları, System.String[]

ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili yeni gelişmeler ve Barış Pınarı Harekatı'na bağlı haber akışıyla yön bulan döviz piyasası bugüne sakin başladı. Gece boyunca 5,92 seviyelerinde sabit kalan dolar/TL, bu sabaha da 5,92-5,93 lira bandında başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:22 
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