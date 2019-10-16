Piyasalarda günün ilk rakamları
12 dakika önce
ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili yeni gelişmeler ve Barış Pınarı Harekatı'na bağlı haber akışıyla yön bulan döviz piyasası bugüne sakin başladı.
ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili yeni gelişmeler ve Barış Pınarı Harekatı'na bağlı haber akışıyla yön bulan döviz piyasası bugüne sakin başladı. Gece boyunca 5,92 seviyelerinde sabit kalan dolar/TL, bu sabaha da 5,92-5,93 lira bandında başladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:22
'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Kanada, Türkiye'ye silah satışını askıya aldı Mike Pence ve Mike Pompeo, yaptırımları görüşmek için Türkiye'ye geliyor Beyaz Saray'da kritik isimlerin katılacağı Türkiye gündemli toplantıda, Barış Pınarı Harekatı görüşülecek ABD savcıları Halkbank hakkında iddianame hazırladı