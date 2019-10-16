Piyasalarda günün ilk rakamları

ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili yeni gelişmeler ve Barış Pınarı Harekatı'na bağlı haber akışıyla yön bulan döviz piyasası bugüne sakin başladı. Gece boyunca 5,92 seviyelerinde sabit kalan dolar/TL, bu sabaha da 5,92-5,93 lira bandında başladı.