Piyasalarda günün ilk rakamları
20 dakika önce
Küresel piyasalar bu sabaha karışık bir seyir yaşanıyor.
Küresel piyasalar bu sabaha karışık bir seyir yaşanıyor. Günü artıda geçiren ABD borsaları kapanışa doğru hafif eksiye geçerken ABD vadelileri bu sabah artıda.. Dolar/TL de 6,77 düzeyinde sakin
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:34
Son Dakika Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı ABD'de Kovid-19'dan ölümlerde siyahilerin çoğunlukta olması dikkati çekiyor ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular Trump, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanını görevden aldı