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Piyasalarda hızlı düşüş! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi - Son Dakika

Piyasalarda hızlı düşüş! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi

11.06.2021 11:31
Piyasalarda hızlı düşüş! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi, System.String[]

Dolar ve gram altın haftanın son işlem gününe hızlı bir düşüşle başladı. Dolar dün günü 8,42'den, gram altın ise 515 liradan tamamlamıştı. Bugün 8,29'a kadar gerileyen dolar, şu sıralar 8,32'den işlem görüyor. Gram altın ise şu sıralar 507 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar kurunda yaşanan düşüş altın fiyatlarını da etkiledi. Dolar üst üste 6 gündür düşerken, gram altın ise 5 gündür üst üste değer kaybediyor.

DOLAR DÜNKÜ KAPANIŞIN 10 KURUŞ ALTINDA

Dünü 8,42'den tamamlayan dolar, bugün 8,29 seviyesine kadar geriledi. Daha sonra hafif toparlanan kur saat 11.10 itibarıyla 8,32'den işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Dünü 515 liradan tamamlayan altının gram fiyatı ise 506 liraya kadar geriledikten sonra şu sıralar 507 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 833, cumhuriyet altını ise 3.393 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.895 dolar seviyesinde bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİNDEKİ YÜKSELİŞ KALICI DEĞİL

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi ve varlık alımlarında değişikliğe gitmemesi sonrası dolar endeksinde yaşanan yükselişin kalıcı olmadığını, ultra gevşek para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerin döviz piyasası fiyatlamalarında öne çıktığını söyledi. Analistler, bu beklentilerle dolar kurundaki gerilemenin ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemenin altın fiyatlarını baskıladığını kaydetti.

ONS ALTINDA 1.910 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Avrupa turundan gelecek haber akışı ile ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.872 ve 1.855 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda hızlı düşüş! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi

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Son Dakika Ekonomi Piyasalarda hızlı düşüş! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi


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