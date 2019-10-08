Son Dakika Haberleri: Piyasalarda ikinci Trump dalgası
Son Dakika Ekonomi Piyasalarda ikinci Trump dalgası

Piyasalarda ikinci Trump dalgası

1 saat önce

Donald Trump'ın dünkü paylaşımlarının aksine bugün Türkiye'yi öven paylaşımları, piyasalarda olumlu tepkiye sebep oldu.

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Donald Trump'ın dünkü paylaşımlarının aksine bugün Türkiye'yi öven paylaşımları, piyasalarda olumlu tepkiye sebep oldu. 5,85 seviyelerini gören dolar/TL yeniden 5,80'in altına inerken; Borsa İStanbul bugünkü kaybını telafi etti.

Donald Trump, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:01 
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