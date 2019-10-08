Piyasalarda ikinci Trump dalgası
1 saat önce
Donald Trump'ın dünkü paylaşımlarının aksine bugün Türkiye'yi öven paylaşımları, piyasalarda olumlu tepkiye sebep oldu.
Donald Trump'ın dünkü paylaşımlarının aksine bugün Türkiye'yi öven paylaşımları, piyasalarda olumlu tepkiye sebep oldu. 5,85 seviyelerini gören dolar/TL yeniden 5,80'in altına inerken; Borsa İStanbul bugünkü kaybını telafi etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:01
Trump'tan "YPG/PKK" açıklaması Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin 470 şubesi bulunan Pizza Express mali krizde TEB'den emeklilere 1000 TL'ye varan promosyon ödemesi