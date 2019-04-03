Piyasalarda iyimserlik arttı
1 saat önce
ABD ile Çin'in ticaret müzakerelerinde sonuca ulaşmalarını engelleyen anlaşmazlıkların üstesinden geldiğine yönelik haberler piyasalarda iyimserliği artırdı.
ABD
ile Çin
'in ticaret müzakerelerinde sonuca ulaşmalarını engelleyen anlaşmazlıkların üstesinden geldiğine yönelik haberler piyasalarda iyimserliği artırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:14
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