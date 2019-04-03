Son Dakika Haberleri: Piyasalarda iyimserlik arttı

Piyasalarda iyimserlik arttı

1 saat önce

ABD ile Çin'in ticaret müzakerelerinde sonuca ulaşmalarını engelleyen anlaşmazlıkların üstesinden geldiğine yönelik haberler piyasalarda iyimserliği artırdı.

Piyasalarda iyimserlik arttı, System.String[]
ABD ile Çin'in ticaret müzakerelerinde sonuca ulaşmalarını engelleyen anlaşmazlıkların üstesinden geldiğine yönelik haberler piyasalarda iyimserliği artırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:14 

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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