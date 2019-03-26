Piyasalarda jeopolitik gelişmeler izleniyor
1 saat önce
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, jeopolitik gelişmeler ve Brexit süreci yatırımcıların odağında yer alıyor.
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, jeopolitik gelişmeler ve Brexit süreci yatırımcıların odağında yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:27
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