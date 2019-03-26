Son Dakika Haberleri: Piyasalarda jeopolitik gelişmeler izleniyor

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler izleniyor

1 saat önce

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, jeopolitik gelişmeler ve Brexit süreci yatırımcıların odağında yer alıyor.

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler izleniyor, System.String[]
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, jeopolitik gelişmeler ve Brexit süreci yatırımcıların odağında yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:27 

Ekonomi
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