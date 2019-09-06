Piyasalarda Kaftancıoğlu hareketliliği

Dolar/TL, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu kararı ardından günün en yüksek seviyesi olan 5.7275'i test etti. Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 1'i aşarken, BİST 100 endeksi 99.000 seviyesinin altını gördü.