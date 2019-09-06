Piyasalarda Kaftancıoğlu hareketliliği
26 dakika önce
Dolar/TL, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu kararı ardından günün en yüksek seviyesi olan 5.7275'i test etti.
Dolar/TL, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu kararı ardından günün en yüksek seviyesi olan 5.7275'i test etti. Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 1'i aşarken, BİST 100 endeksi 99.000 seviyesinin altını gördü.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:55
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