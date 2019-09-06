Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Kaftancıoğlu hareketliliği
Son Dakika Ekonomi Haber

Piyasalarda Kaftancıoğlu hareketliliği

26 dakika önce

Dolar/TL, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu kararı ardından günün en yüksek seviyesi olan 5.7275'i test etti.

Piyasalarda Kaftancıoğlu hareketliliği, System.String[]

Dolar/TL, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu kararı ardından günün en yüksek seviyesi olan 5.7275'i test etti. Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 1'i aşarken, BİST 100 endeksi 99.000 seviyesinin altını gördü.

Cumhuriyet Halk Partisi, Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına AK Parti'den ilk yorum
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yorumladı: İstanbul seçimlerinin intikamı Marmaris açıklarında demirleyen süper lüks yata 470 bin litre yakıt ikmali yapıldı Samsung ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold'u piyasaya sürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:22:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Kaftancıoğlu hareketliliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]