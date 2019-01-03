Piyasalarda kayıplar arttı
14 dakika önce
Güne negatif başlamasına karşın enflasyon verisinin beklenenden iyi gelmesiyle bir miktar toparlanan yurtiçi piyasalar, akşam saatlerinde yeniden artan satışlarla kayıplarını artırdı.
Güne negatif başlamasına karşın enflasyon verisinin beklenenden iyi gelmesiyle bir miktar toparlanan yurtiçi piyasalar, akşam saatlerinde yeniden artan satışlarla kayıplarını artırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:50
Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu
İşte Emeklinin Alacağı Zamlı Maaşlar
Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar
Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu