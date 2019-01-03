Son Dakika Haberleri: Piyasalarda kayıplar arttı

Piyasalarda kayıplar arttı

14 dakika önce

Güne negatif başlamasına karşın enflasyon verisinin beklenenden iyi gelmesiyle bir miktar toparlanan yurtiçi piyasalar, akşam saatlerinde yeniden artan satışlarla kayıplarını artırdı.

Piyasalarda kayıplar arttı, System.String[]
Güne negatif başlamasına karşın enflasyon verisinin beklenenden iyi gelmesiyle bir miktar toparlanan yurtiçi piyasalar, akşam saatlerinde yeniden artan satışlarla kayıplarını artırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:50 

Ekonomi
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