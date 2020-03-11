Piyasalarda koronavirüs ve petrol restleşmesi şoku sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Piyasalarda koronavirüs ve petrol restleşmesi şoku sürüyor - Son Dakika Dünya

Piyasalarda koronavirüs ve petrol restleşmesi şoku sürüyor

7 saat önce

Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmalar devam ediyor

Piyasalarda koronavirüs ve petrol restleşmesi şoku sürüyor, System.String[]

Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmalar devam ediyor.


ABD'de pay piyasaları, dün yüzde 5'e yaklaşan yükselişlerle bir önceki günkü kayıplarını telafi etse de bugün vadeli işlemlerde endeks kontratlarının tekrar düşüşe yönelmesi ve yüzde 3 değer kaybetmesi dikkati çekiyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 
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