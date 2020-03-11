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Piyasalarda koronavirüs ve petrol restleşmesi şoku sürüyor
7 saat önce
Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmalar devam ediyor
Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmalar devam ediyor.
ABD'de pay piyasaları, dün yüzde 5'e yaklaşan yükselişlerle bir önceki günkü kayıplarını telafi etse de bugün vadeli işlemlerde endeks kontratlarının tekrar düşüşe yönelmesi ve yüzde 3 değer kaybetmesi dikkati çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01
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