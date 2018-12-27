Piyasalarda Noel sonrası ralli
1 saat önce
ABD'de yatırımcılar Fed başkanının "güvende" olduğu konusunda ikna edilmeye çalışılıyor.
ABD
'de yatırımcılar Fed
başkanının "güvende" olduğu konusunda ikna edilmeye çalışılıyor. Dün petrol fiyatlarındaki yükselişin de desteğiyle ABD borsaları ralli yaptı ve tarihinin en iyi günlük artışlarını kaydetti. Bugün Avrupa
piyasaları işlemlere açılacakken dolar/TL de gün 5.27 civarında başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:54
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