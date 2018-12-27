Son Dakika Haberleri: Piyasalarda Noel sonrası ralli

Piyasalarda Noel sonrası ralli

1 saat önce

ABD'de yatırımcılar Fed başkanının "güvende" olduğu konusunda ikna edilmeye çalışılıyor.

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ABD'de yatırımcılar Fed başkanının "güvende" olduğu konusunda ikna edilmeye çalışılıyor. Dün petrol fiyatlarındaki yükselişin de desteğiyle ABD borsaları ralli yaptı ve tarihinin en iyi günlük artışlarını kaydetti. Bugün Avrupa piyasaları işlemlere açılacakken dolar/TL de gün 5.27 civarında başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:54 

Fed, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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